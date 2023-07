Após acidente, Ludmillah Anjos recebe cuidados da esposa

A cantora Ludmillah Anjos, que sofreu um acidente de carro no dia 16 de julho, em Brasília, apareceu nas redes sociais para conversar com os seguidores e mostrar que estava se recuperando aos poucos.



A ex-The Voice Brasil sofreu lesões em várias partes do corpo, como as costelas, fraturas, sangramento interno, e permanece internada no hospital Santa Lúcia, no Distrito Federal. No Instagram, a cantora mostrou que estava sendo bem cuidada pela esposa, Lais Fernanda Ferreira.