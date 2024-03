UM NOVO CICLO

Após anúncio da perda dos bebês, A Dama se afasta das redes sociais

A cantora Allana Sarah, popularmente conhecida com o A Dama do pagode, decidiu dar um tempo das redes sociais para seguir com compromisso religiosos. Neste domingo (10), a cantora se despediu dos seguidores usando rooupas brancas e um turbante.