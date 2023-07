Após dizer que não toma banho, Jacquin posta vídeo no chuveiro: 'Amanhã escovo os dentes'

Érick Jacquin publicou um vídeo em que aparece ensaboado e tomando banho em seu Instagram neste domingo, 30. A brincadeira foi feita após declaração do jurado do MasterChef sobre seus hábitos de higiene, em entrevista ao Flow Podcast na quinta, 27, quando disse que não escovava os dentes "nunca" e nem teria costume de tomar banho. "É suficiente para vocês? Amanhã eu escovo os dentes!", brincou Jacquin na legenda da publicação.

Ver esta publicação no Instagram

A conversa no podcast também contava com Paul Cabannes, nascido na França. Ele comentou que, quando veio morar no Brasil, passou a levar sua escova de dentes quando sai de casa para usá-la em locais públicos.