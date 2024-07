AMOR AZUL

Após estreia mundial em Paris, ópera de Gilberto Gil chega ao Brasil

Obra será apresentada pela primeira vez no Brasil, em São Paulo, em agosto

Alô Alô Bahia

Publicado em 17 de julho de 2024 às 20:20

Gilberto Gil Crédito: Niclas Weber

Escrita antes da pandemia, com o maestro italiano Aldo Brizzi, diretor musical do Núcleo de Ópera da Bahia, e com estreia mundial em Paris, na França, no final de 2022, a ópera “Amor Azul”, de Gilberto Gil, será apresentada pela primeira vez no Brasil, em São Paulo, nos dias 29, 30 e 31 de agosto, na Sala São Paulo.

A peça, fruto de um trabalho de quatro anos, marca o encontro da música popular brasileira com o canto lírico. Nas apresentações na capital paulista, Gil, Brizzi e os solistas estarão acompanhados da Orquestra Jovem do Estado de São Paulo e do Coro Acadêmico da Osesp.

No programa, estão previstas 47 músicas inéditas, que contam, em uma Índia mítica do passado e em um Brasil atual, a história de amor entre o deus hindu Krishna e a mortal Radha. No palco, o próprio Gil interpreta o protagonista Jayadeva, que guia a narrativa, ao lado de cerca de 140 artistas, entre músicos, cantores e bailarinos.