CULTURA

'É uma pena', lamenta Bruno Reis sobre a aposentadoria de Gilberto Gil

A notícia da aposentadoria do cantor e compositor soteropolitano Gilberto Gil, 82 anos, ainda está repercutindo. Nesta segunda-feira (1º), durante a entrega de um restaurante popular em São Cristóvão, o prefeito Bruno Reis (União Brasil) comentou sobre a decisão do artista, anunciada no fim de semana.

Gilberto Gil nasceu no bairro do Tororó, em Salvador, e construiu a carreira durante a ditadura. Ele conquistou diversos prêmios, foi vencedor do Grammy Awards, Grammy Latino e recebeu do governo francês a Ordem Nacional do Mérito (1997). Ele também teve forte atuação política, foi embaixador da ONU e ministro da Cultura no primeiro governo Lula. Em 1999, foi nomeado Artista pela Paz, pela Unesco.