CULTURA

Gilberto Gil anuncia aposentadoria a partir de 2025

O cantor e compositor Gilberto Gil, um dos maiores nomes da MPB, anunciou que vai se aposentar. Depois da turnê que fará no Brasil, EUA e Europa, o artista de 82 anos vai suspender as atividades definitivamente. Ele vai continuar na música, mas longe dos shows, como fez recentemente Milton Nascimento. Isso deve ocorrer em 2025.

Gilberto Gil nasceu no Tororó, em Salvador, e construiu a carreira durante a ditadura. Ele conquistou diversos prêmios, foi vencedor do Grammy Awards, Grammy Latino e recebeu do governo francês a Ordem Nacional do Mérito (1997). Ele também teve forte atuação política, foi embaixador da ONU e ministro da Cultura no primeiro governo Lula. Em 1999, foi nomeado Artista pela Paz, pela Unesco.