Após falar mal de enfermeiras, Daniela Escobar volta atrás: 'Peço desculpas'

A atriz Daniela Escobar voltou atrás no comentário envolvendo as enfermeiras. Durante o podcast Papagaio Falante, do YouTube, a famosa de 54 anos reclamou que as profissionais vão super arrumadas para os hospitais, afim de "catar médicos".



No Instagram, a fala da ex-global não pegou bem, e o ex-BBB Cezar Black, enfermeiro e grande apoiador do sindicato de enfermagem, repudiou a fala da artista. "É revoltante ver esse tipo de posicionamento de uma pessoa pública, sabidamente esclarecida, que fere não somente a imagem das enfermeiras, mas também agride a TODAS as mulheres".