Após finalizar quimioterapia, Preta Gil se prepara para cirurgia

Aos 49 anos, Preta Gil está prestes a entrar em uma nova etapa na vida. A cantora está se preparando para fazer a cirurgia que vai retirar o resto do tumor que ficou no intestino após uma sequência de quimio e radioterapia.



Nesta semana, ela completou mais um ano de vida, e entendeu que precisava cuidar de si mesma a partir do momento em que descobriu a doença. Com uma festa para amigos famosos e familiares, a artista conversou com a revista Quem e declarou que ficará longe de tudo para se cuidar.