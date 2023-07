Preta Gil explica curativos no colo: 'Cicatriz da quimio e remédio para as dores'

Aproveitando alguns dias de descanso em Atins, no Maranhão, Preta Gil segue compartilhando cliques e momentos especiais da viagem com seus mais de 10 milhões de seguidores no Instagram. Por conta de fotos de biquíni publicadas na última semana, a cantora e empresária de 48 anos foi questionada sobre dois curativos aparentes na altura dos seios e aproveitou para explicar melhor a funcionalidade deles aos fãs.



"Muita gente me pergunta o que é isso aqui. Vamos lá", iniciou a filha de Gilberto Gil apontando para o colo em um vídeo publicado nos Stories. "Um deles é a cicatriz do corte que eu coloquei para fazer a quimioterapia. Abri isso aqui e fechei umas três vezes, porque deu problema com o corte uma vez, depois fez de novo, depois teve que mexer de novo. Então, é uma cicatriz. [Logo embaixo] é um remédio para a dor, para as dores que sinto em consequência da radioterapia", explicou. Segundo Preta, o sinal no outro seio é do mesmo remédio, que ela usava do outro lado e acabou marcando sua pele.