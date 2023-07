Tratando câncer, Preta Gil é levada ao hospital após crise de estresse

Preta Gil deu entrada no hospital nesta quinta (20) após ter uma crise de estresse. A cantora, que luta contra um câncer no intestino, recebeu alta logo após ser atendida pelos médicos e já está em casa. Preta está afastada das redes sociais desde 12 de junho para preservar a saúde mental.

A internação da artista foi revelada por Leo Dias durante o Fofocalizando, do SBT. De acordo com o jornalista, Preta deu entrada na clínica São Vicente da Gávea, na zona sul do Rio de Janeiro, mas, por estar se sentindo melhor, deixou o local para poder passar o aniversário da irmã, Marina Morena, em São Luís, no Maranhão.