Ex-marido de Preta Gil posta vídeo íntimo: 'Cafezinho e maconha'

O perfil de Rodrigo Godoy, ex-marido de Preta Gil, está bastante ativo no OnlyFans, plataforma conhecida pela venda de conteúdo adulto. Um dos últimos conteúdos publicados pelo personal trainer é um vídeo mostrando as pernas dele após a musculação. Na legenda, ele escreveu que estava tomando um "cafezinho" e fumando um "beck", 'apelido' da maconha. Preta revelou recentemente que foi traída pelo ex-marido com a sua então estilista Ingrid Lima.

"Sim, coloquei uma pessoa para trabalhar dentro da minha casa que, com sua dissimulação e mau-caratismo, fez o que fez. E olha que teve gente que me alertou e eu ainda disse que ela estava louca. A moral da história é: se tivesse seguido minha intuição, eles não teriam me ferido tanto", postou a cantora, que deletou a postagem em seguida: "Apaguei o post porque os pombinhos me imploraram", justificou.