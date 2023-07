Preta Gil se prepara para cirurgia de retirada do tumor em agosto

Desde que começou a tratar um câncer de intestino em janeiro deste ano, Preta Gil tem mantido os fãs atualizados com informações sobre o seu estado de saúde nas redes sociais. Na madrugada desta quinta-feira, 6, não foi diferente. A cantora aproveitou a nova rede social do Meta, vinculada ao Instagram, Threads, para abrir o coração e responder às mensagens dos seguidores que acompanham a carreira dela e a luta contra o câncer. Uma fã comentou sobre a volta de Preta Gil aos palcos ao lado da família pela turnê Nós, A gente, protagonizada por Gilberto Gil. A cantora, que já passou por diversas sessões de quimioterapia e radioterapia, explicou que o período de shows foi breve e já acabou. Afinal, ela precisa se preparar para a cirurgia de retirada de tumor, um passo importante para vencer a doença.

Outro seguidor questionou "Um sonho?", e Preta Gil respondeu "Me curar!". E uma outra pessoa ainda perguntou para a artista se ela estava bem "na medida do possível". A cantora desabafou "Na medida do possível mesmo, tem dias melhores outros nem tanto mas estou lutando muito pela minha saúde física, mental e espiritual!!! Beijos"