Preta Gil apaga post em que expõe ex, mas manda novo recado

Preta Gil expõe traição do marido com stylist. Crédito: Redes sociais

A cantora Preta Gil usou as redes sociais nesta sexta-feira (30) para mandar um novo recado para o ex-marido Rodrigo Godoy, após a polêmica envolvendo a traição tomar conta das redes.



Preta ressaltou que a família fará show em Salvador nesta sexta e disse que ninguém tira sua paz.



“Hoje é um dia muito especial para a nossa família, nosso show amado #nósagente na Concha Acústica do Teatro Castro Alves, na nossa cidade amada Salvador! E ainda tem o lançamento da segunda temporada da nossa série Viajando com os Gil. Estamos em festa, nada nem ninguém vai atrapalhar a minha paz e felicidade hoje. Por mais que tentem!”, escreveu.

A filha de Gil desabafou sobre a traição na quinta (29), nas redes, e apagou a postagem após pedido do ex.

“Reflexão da madruga: por causa do meu empoderamento e da minha construção de sororidade com as mulheres, eu deixei duas coisas me escaparem, meu sexto sentido e minha intuição, e achei que não combinava com a mulher que sou sentir ciúmes. Não é sobre ciúmes bobo e sim sobre evidências”, começou dizendo.

“Sim, eu coloquei uma pessoa para trabalhar dentro da minha casa que com sua dissimulação e mau-caratismo fez o que fez. E olha que teve gente que me alertou e eu ainda disse que ela estava louca. A moral da história é: se tivesse seguido minha intuição, eles não teriam me ferido tanto”, acrescentou.

Depois, a cantora apagou a publicação e afirmou que fez isso a pedido dos dois.