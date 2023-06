Ex-marido de Preta Gil é flagrado com amante após traição

Depois de ser flagrado voltando de viagem com a amante, a stylist Ingrid Lima, durante o tratamento contra o câncer de Preta Gil, o empresário Rodrigo Godoy foi visto novamente com a suposta pivô do fim do casamento da cantora.



O ex-marido da filha de Gilberto Gil esteve em uma festa junina no Rio de Janeiro. O clique foi compartilhado pelo perfil do Instagram "Segue a Cami", que mostrou os dois juntos no dia 29 de junho.



No mesmo dia, Preta Gil compartilhou nos stories do Instagram que descobriu a traição por pessoas que já sabiam da pulada de cerca. Na época, a cantora afirmou que não tinha acreditado na história, até sair em todas as páginas de fofoca.