Preta Gil expõe traição do ex-marido com stylist: 'Na minha casa'

Preta Gil expõe traição do marido com stylist. Crédito: Redes sociais

A cantora Preta Gil, de 48 anos, enfrentou não só o câncer durante os primeiros seis meses do ano, mas também descobriu que foi traída na própria casa pelo ex-marido, Rodrigo Godoy.

A artista já tinha confirmado a traição, mesmo após as imagens do ex-companheiro ter circulado nas redes sociais com a ex-stylist. No entanto, com o passar do tempo, a cantora vem revelando aos poucos a situação.

Nesta quinta-feira (29), a filha de Gilberto Gil abordou o assunto nos stories do Instagram, revelando que acreditou que a funcionária teria mais empatia, mas acusou a mulher de ter agido com "dissimulação e mau-caratismo".

"Reflexão da madruga. Por causa do meu empoderamento e da minha construção de sororidade com as mulheres, eu deixei duas coisas me escaparem: meu sexto sentido e minha intuição. Achei que não combinava com a mulher que sou sentir ciúme. Não é sobre ciúme bobo, e sim sobre evidências", escreveu.

Ainda na conversa com os milhares de seguidores, Preta contou que foi alertada por diversas pessoas que já tinham desconfiado da aproximação do ex-marido com a profissional da moda que ela colocou para dentro da própri casa. "E olha que teve gente que me alertou, e eu ainda disse que ela estava louca. A moral da história é: se tivesse seguido minha intuição, eles não teriam me ferido tanto", desabafou.

Por fim, a cantora comentou que tem feito trabalhos diários com terapeutas, psiquiatra, psicanálise, família, amigos e espiritualidade pra superar tudo isso.