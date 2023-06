Ex de Preta Gil pede para cantora apagar publicação sobre traição

Preta Gil e Rodrigo Godoy. Crédito: Reprodução/Instagram

Na manhã desta quinta-feira (29), a cantora Preta Gil fez um storie no Instagram revelando a traição do ex-marido, Rodrigo Godoy, e a amante, a stylist dela, Ingrid Lima. No entanto, o ex-companheiro não gostou nada da exposição.



Segundo Preta, no início da tarde desta quinta-feira, o ex-marido pediu para que ela apagasse a publicação na rede social. A ex-funcionária da cantora também teria feito o pedido.

"Apaguei o post porque os pombinhos me imploraram e eu realmente não tenho saúde para isso. Eles querem me silenciar. Não entendem que não é sobre eles e sim sobre a minha vida, as consequências das atitudes deles no meu tratamento, meus sentimentos e minhas dores!", escreveu Preta.

Preta Gil revela pedido do ex-marido. Crédito: Redes sociais

Na publicação que ela fez horas antes, a filha de Gilberto Gil revelou que descobriu a traição e desabafou sobre a falta de caráter da ex-funcionária.