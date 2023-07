Preta Gil vai à Basílica do Bonfim depois de retorno aos palcos

A cantora Preta Gil esteve na Basílica do Senhor do Bonfim, neste domingo (2), e registrou o momento em uma rede social. Na legenda da publicação, a artista, que está em tratamento contra um câncer no intestino, escreveu: “Agradecer”.



A visita de Preta à igreja aconteceu no dia seguinte ao último show que a família Gil realizou na Concha Acústica do Teatro Castro Alves, no último sábado (11).