Preta Gil comemora volta aos palcos após liberação dos médicos

A cantora Preta Gil, de 58 anos, vai poder agitar o público em breve. Isso porque, após mais uma vitória durante o tratamento contra o câncer no intestino, a artista foi liberada pelos médicos a voltar para os palcos.



A filha de Gilberto Gil concluiu as sessões de quimio e radioterapia que fazia para diminuir o câncer. A cirurgia está prevista para agosto, mas até lá, a famosa vai poder fazer shows aos poucos.



No perfil do Instagram, Preta contou que, com essa liberação, vai poder participar da turnê ao lado do pai: "Meus amores, muito feliz com essa notícia que venho dar a vocês! Fui liberada pelos meus médicos a participar da turnê nacional #NósAGente e estarei nos shows do Rio, BH, São Paulo e Salvador com toda nossa #FamíliaGil! Vai ser emocionante, sem dúvidas!!! Aguardo vocês nos palcos, até já!".