SEM BARRAQUEIROS

Após nova visita, fãs resgatam foto antiga de Caetano Veloso no Porto da Barra

Cantor visitou a praia nesta semana e causou alvoroço nas redes sociais

Passando uma temporada em Salvador, Caetano Veloso despertou nostalgia nos fãs após surgir de surpresa no Porto da Barra nesta semana. O artista foi uma das pessoas que resolveu conferir de perto o protesto dos ambulantes, que deixaram as areias da praia mais popular da cidade vazia. >

Depois de ter sido flagrado por um fã, o registro viralizou e rendeu o resgate de outro clique muito parecido do artista, que volta e meia é visto passeando pela capital baiana aproveitando o tempo livre com a família e amigos.>

Em uma postagem no Instagram, um fã clube comentou sobre o Porto da Barra ser o local preferido do cantor. “Descansandinho no Portinho desde sempre”, dizia a legenda da montagem, que mostra o artista no mesmo local em épocas diferentes.>