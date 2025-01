NORMAS DA SEMOP

Além dos kits: veja todas as regras que devem ser cumpridas por barraqueiros do Porto da Barra

Novas medidas foram implementadas pela Secretaria Municipal de Ordem Pública (Semop)

Millena Marques

Publicado em 30 de janeiro de 2025 às 17:23

Porto da Barra Crédito: Arisson Marinho/CORREIO

Após denúncias de moradores e turistas sobre o excesso de cadeiras e sombreiros no Porto da Barra, a Secretaria Municipal de Ordem Pública (Semop) definiu novas regras para o uso da faixa de entre o Forte São Diogo e o Forte de Santa Maria. As medidas repercutiram nos últimos dias. Gerando controvérsias entre os permissionários e os banhistas. >

De acordo com a Semop, a legislação e as novas regras “visam assegurar uma convivência harmoniosa entre comerciantes, frequentadores e a comunidade local, promovendo o uso ordenado da orla”, diz trecho da nota. As novas regras foram estabelecidas em reunião no último dia 23. Confira todas as normas: >

- Cada permissionário da faixa de areia do Porto da Barra poderá utilizar até 10 sombreiros, 10 mesas e 3 cadeiras de praia por mesa;>

- A montagem do material deverá ocorrer após as 9h, garantindo que a área permaneça livre para a prática de atividades físicas. Além disso, a montagem de cada kit estará condicionada à chegada dos clientes;>

- A proibição da venda de garrafas de vidro continua em vigor;>

- Todos os permissionários deverão comparecer à secretaria para atualizar o cadastro de suas licenças no prazo máximo de 15 dias, contados a partir do dia 23 de janeiro.>

A Semop informou que uma reunião de reavaliação será feita após o Carnaval para discutir os impactos das novas regras. Até lá, a Operação Verão contará com cinco equipes extras, atuando nos finais de semana para reforçar a cobertura da orla.>

De acordo com o diretor da Semop, Alysson Carvalho, o Porto da Barra tem, em média, 35 permissionários. Ao todo, são permitidos, então, 350 sombreiros e 1.050 cadeiras. “É um número muito grande de equipamentos em uma extensão de faixa de areia de 250 metros. A gente precisa encontrar verdadeiramente o equilíbrio, do trabalhador informal executar as atividades, gerando renda, mas sem trazer nenhum tipo de obstáculo”, avalia Alysson Carvalho. >

Após a implementação das novas medidas, os barraqueiros realizaram um protesto no Porto, na última quarta-feira (28). O efeito, no entanto, foi reverso: os banhistas comemoraram a praia sem a presença dos kits. A bióloga Shirley Muniz, 46 anos, é natural de Salvador e vai à praia do Porto desde a infância. Para ela, o espaço gerado pela nova reformulação da Secretaria Municipal de Ordem Pública (Semop) traz conforto ao banhista.>