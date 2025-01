VEJA VÍDEO

Hablou! Banhista critica excesso de cadeiras no Porto da Barra: 'Eles são trabalhadores, e eu sou o quê?'

Depoimento de uma banhista, identificada como Dona Malva, repercutiu nas redes sociais

Um dia após o protesto dos barraqueiros no Porto da Barra , banhistas comentaram a limitação do uso da faixa de areia por sombreiros e cadeiras entre o Forte São Diogo e o Forte de Santa Maria.>

O depoimento de uma banhista, identificada como Dona Malva, repercutiu nas redes sociais. Em conversa com a jornalista Ana Albuquerque, do Correio, ela desabafou:>

'Minha tia acordou com sangue nos olhos. Pegou seu elevador, passou pelo play, deu bom dia ao porteiro e veio hablar tudo que estava engasgado', comentou uma seguidora do CORREIO no Instagram.>

'Virei fã desse senhora!!! Que classe, que educação, que sabedoria, tudo no Brasil vira comércio, eu sei que as pessoas precisam ganhar seu dinheiro mas a opressão é grande e perigosa!', disse outro.>

As novas regras incluem a delimitação do espaço destinado a cada permissionário, para ordenar a ocupação, e a limitação do número do número de cadeiras e sombreiros que cada um deles pode fixar no local. Foi estabelecido que cada barraca forneça, no máximo, 30 cadeiras e 10 sombreiros.>