Após passar mal e cancelar shows, Joelma recebe diagnóstico

A cantora Joelma, de 49 anos, precisou pausar a carreira musical após ter uma piora na saúde há alguns dias. Ela aparecia nos palcos com o rosto inchado, e preocupava os fãs.



Nesta semana, segundo informações do jornalista Leo Dias, a artista foi diagnosticada com uma sinusite bacteriana. Joelma está internada em Recife com o problema de saúde.