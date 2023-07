Joelma cancela shows e anuncia pausa na carreira; entenda

No sábado (22), Joelma passou mal durante um show em Santa Maria das Barreiras, no Pará, e foi orientada por médicos a repousar até ficar completamente curada.

Um comunicado oficial foi divulgado na manhã deste domingo (23) no Instagram da artista. "Meus babys, cantar pra vocês e estar com vocês é o que eu mais amo. Já são quase 30 anos de carreira levando esse dom que Papai do Céu me deu para os palcos, mas neste momento preciso cuidar de minha saúde para poder voltar 100%. Obrigada por tudo! Amo vocês", escreveu Joelma.