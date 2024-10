MÚSICA

Após performance histórica nas Olimpíadas, Céline Dion faz primeira aparição pública

Cantora apareceu de surpresa no palco do Spirit of Life Gala 2024

Alô Alô Bahia

Publicado em 24 de outubro de 2024 às 16:05

Céline Dion Crédito: Getty Images

Após emocionar o público com uma performance histórica na cerimônia de abertura das Olimpíadas de Paris, a cantora Céline Dion fez sua primeira aparição pública. A artista, considerada um dos grandes ícones da música mundial, apareceu de surpresa no palco do Spirit of Life Gala 2024, evento promovido pela City of Hope, e foi aplaudida de pé pela plateia. Na ocasião, ela foi responsável por entregar o Prêmio Spirit of Life, que homenageia líderes por suas notáveis contribuições à sua comunidade e profissão. “Esta é a primeira vez que subo em um palco desde que estive naquela torre. E eu meio que sinto falta disso”, declarou Dion, que foi diagnosticada com síndrome da pessoa rígida em agosto de 2022.

“O City of Hope tem um nome tão apropriado. Ele faz muito mais do que a importante pesquisa que leva a novos tratamentos. Ele oferece cuidados a pessoas em seu momento de maior necessidade, no momento mais difícil e desafiador de suas vidas. Isso é tão importante (…) Ele oferece o ingrediente mais precioso, oferece esperança. E eu sei o quanto isso é importante”, disse a cantora, sobre a organização de pesquisa e tratamento do câncer, que beneficia programas de sobrevivência infantil, adolescente e de jovens adultos.

“Eu sei que em nossas vidas maravilhosas, cheias de família, alegria e amor, também podemos ser apresentados a desafios tremendos, grandes testes de fé e força. Para muitos de nós que passam por isso em algum momento, que alegria é reunir-se com todos nesta sala esta noite para fazer tudo o que está em nosso poder para ajudar a espalhar este grande presente de esperança”, finalizou.

Céline Dion no Spirit of Life Gala 2024 Crédito: Divulgação