Após polêmica, Bruno Gagliasso e Giovana Ewbank visitam filha de Fernanda Paes Leme

Fepa compartilhou um registro do casal segurando a bebê no colo, nos Stories do seu perfil no Instagram, e reagiu com um grande coração branco. Na publicação original, feita por Ewbank, a mesma declarou: “Parabéns pela joia que Deus te deu, e pela ‘mama’ que você se tornou”. “Hoje foi dia de visitar baby Pilar, com direito a lookinhos combinando. Tia Gio e Tio Bruno já amam“, escreveu na legenda do post.