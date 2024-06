TUDO RESOLVIDO?

Após polêmica, Daniel Gonzaga diz que conversou com Juliette e elogia cantora

Após polêmica por conta de nova versão da música "Pagode Russo", Daniel Gonzaga disse que conversou com a cantora Juliette e os dois se resolveram. Ele é neto de Luiz Gongaza, que inspirou a versão "Galopar", lançada pela ex-BBB.

"Conversei com Juliette agora. Pactuamos algo importante hoje sobre a cultura nacional. Esse jogo é muito maior do que a gente. Não é sobre nós. É sobre valorização. Ela sabe bem disso. Assim como eu é uma amante da nossa cultura. Sua ajuda é fundamental. Diálogos servem para isso", escreveu Daniel no X, antigo Twitter.