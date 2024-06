MÁQUINA DE SUCESSO

Compositor do forró viral de Juliette é dono do hit 'Perna Bamba' e 'Eu Quero Tchu, Eu Quero Tcha'

Diretamente de Campina Grande, Shylton Fernandes é desconhecido para a maioria das pessoas, mas um dos grandes nomes da composição no mercado musical brasileiro. Um dos hits mais conhecidos foi o "Eu quero tchu, eu quero tcha" e, agora em 2024, uma das canções do Carnaval de Salvador, 'Perna Bamba' também saiu do paraibano.

Ele relembrou que a fama começou a partir do momento em que disponibilizou a música na internet, chamando a atenção de um jogador no começo da fama: Neymar Jr. Pensando em mostrar ainda mais seu poder, colocava 'hit do verão' no início das canções.