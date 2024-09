ESCLARECIMENTOS

Após prisão de Deolane, ex-BBB Davi Brito se manifesta sobre divulgação de apostas

Vencedor do Big Brother Brasil esclareceu algumas dúvidas para os seguidores

Da Redação

Publicado em 13 de setembro de 2024 às 09:14

Davi Brito por Arena Esportiva Crédito: Divulgação

Desde que saiu do Big Brother Brasil, Davi Brito, vencedor do reality, foi convidado para fazer parte de uma casa de aposta esportiva. No entanto, após a prisão de Deolane Bezerra, justamente por envolvendo com apostas, o ex-confinado decidiu se manifestar nas redes sociais e esclarecer alguns pontos.

Em uma caixinha de perguntas, Davi foi questionado se ele ainda fazia parte da Arena, empresa que "agarrou" o ex-BBB assim que o baiano saiu do programa. Assessorado por uma empresa profissional, Davi deu uma resposta detalhada sobre a parceria.

"Essa pergunta foi a que eu mais recebi, se eu ainda estou trabalhando com a Arena. Gente, estamos, sim, só estamos passando por um período de ajustes. Em breve, sairão os novos planos que a empresa decidiu tomar parta seguir um caminho mais sólido", disse.

Ainda na conversa com os milhares de seguidores, Davi comentou que o intuito em divulgar a casa de aposta, na verdade, não é fazer com que as pessoas percam dinheiro, e sim, entender que perder faz parte do processo em um jogo de sorte e azar.

"Divulgar apostas é o meu trabalho. A gente deixa o link e fala sobre jogar com responsabilidade e dita as regras. Então eu quero dizer que jogo não é brincadeira, você pode ganhar ou perder", esclareceu.

No entanto, Davi arquivou todas as fotos que tinha no feed do Instagram exibindo a logo da Arena Esportiva, principalmente as fotos que estavam fixadas em sua conta. Confira:

Instagram de Davi Brito Crédito: Instagram

Raquel Brito manda a real

Sem paciência para perguntas envolvendo a família, a irmã de Davi Brito, a jovem influenciadora Raquel Brito, mandou a real para um seguidor que estava querendo saber sobre a fortuna do vencedor do BBB 24.

Ela abriu uma caixinha de perguntas no Instagram para conversar com os seguidores, quando se deparou com uma pessoa questionando sobre o dinheiro do irmão. Sem papas na língua, ela decidiu responder.

"O dinheiro de Davi já acabou?", perguntou uma pessoa. "Essa pergunta só corresponde a 'Davi e ao banco central', fora isso não é da conta de ninguém", respondeu ela, sem paciência.