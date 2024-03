MÚSICA BAIANA

Após retorno, Banda Mel estreia turnê com show gratuito em Salvador

Apresentação celebra 40 anos de história do grupo

Publicado em 25 de março de 2024 às 17:08

Banda Mel, com Márcia Short e Robson Morais Crédito: Divulgação

Depois do retorno da Banda Mel reunindo Márcia Short e Robson Morais em dois dias de desfile sem cordas no Carnaval de Salvador, a dupla têm mais um encontro marcado com o público soteropolitano. Um dos mais tradicionais grupos da música baiana, precursores do samba-reggae, a Banda Mel sairá em turnê para comemorar os 40 anos desde a fundação.

A estreia será em 7 de abril, a partir das 12h, em um show gratuito no Parque da Cidade, no Itaigara. A ação faz parte da programação oficial do aniversário de Salvador.

Responsáveis por lançar hits atemporais no repertório nacional, Márcia e Robson prometem levar ao público, durante a turnê, canções como ‘Baianidade Nagô’, ‘Prefixo de Verão’ e ‘Crença e Fé’ - que ainda hoje entram no ranking de músicas mais tocadas no país no segmento de shows, de acordo com dados do Ecad.

“Fizemos um carnaval memorável, o pontapé para as celebrações das quatro décadas de história desse grupo tão importante para a memória musical do Brasil. Agora estamos ensaiando um show especial que vamos apresentar ao público no dia 07, no Parque da Cidade, e que vai rodar o Brasil”, celebra Márcia Short.