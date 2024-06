CUIDANDO DA SAÚDE

Após se afastar das redes sociais, Linn da Quebrada é internada em clínica de reabilitação

Segundo o jornal, desde que deixou o “BBB 22”, Linn ficou frustrada com a falta de oportunidades e visibilidade que ela achou que o programa traria para a sua carreira. Além de não ter conseguido emplacar na música, mesmo diante do destaque por conta do reality, ela também se decepcionou com o mercado publicitário, uma vez que não conseguia fechar publicidades como gostaria.