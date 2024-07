DIA DA MULHER NEGRA

Após traição, Iza volta às redes sociais: 'Sou muito abençoada'

“Neste Dia Internacional da Mulher Negra Latino-Americana e Caribenha parei pra refletir mais uma vez como sou muito abençoada — literalmente — por ter mulheres negras incríveis como referência na minha vida. Sou muito abençoada, também, por vocês que me escutam e me assistem terem me acolhido como uma mulher preta.”.

A cantora continuou ainda falando de sua representatividade: “Sei que ocupo esse lugar representando tantas, mas antes de mim vieram outras que me inspiraram e abriram caminhos. Meu máximo respeito a elas e aos exemplos maravilhosos que tive em casa, que sempre me disseram que eu poderia ocupar qualquer espaço que quisesse”.

“E agora tudo ganha um novo significado, porque falta pouco para eu colocar mais uma pretinha no mundo. Só espero ser para ela, pelo menos, um pouco do que essas mulheres foram pra mim”, finalizou Iza, mencionando Nala, fruto do seu relacionamento com o atleta do Mirassol.