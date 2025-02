TECNOLOGIA

Apple 'mata' o iPhone mais barato em novo lançamento

Mercado de celulares tem passado por "premiumização"

Carol Neves

Publicado em 20 de fevereiro de 2025 às 08:53

iPhone 16e Crédito: Divulgação

A Apple apresentou seu novo modelo, o iPhone 16e, uma versão de entrada mais cara que o SE, que foi aposentado. A empresa, com isso, busca atrair novos usuários, mantendo suas receitas intactas. O lançamento marca a estreia da série 16e e o fim do botão de início (home), uma característica que foi comum em modelos anteriores como o iPhone 5c e o SE, que também eram voltados para o público de entrada, mas com recursos mais avançados. >

O iPhone 16e é maior que o SE, com uma tela de 6,1 polegadas, em comparação com as 4,7" do modelo antigo. O novo dispositivo também dispensa o desbloqueio por impressão digital, adotando o FaceID. Ele possui uma única câmera na parte traseira.>

Equipado com o chip A18, o iPhone 16e conta com recursos de inteligência artificial, como o Apple Intelligence, que auxilia na escrita de textos, criação de resumos e busca de fotos a partir de descrições. Esses recursos estarão disponíveis, inicialmente, apenas em iPhones 15 Pro ou superiores e a Apple promete disponibilizá-los em português no Brasil a partir de abril.>

Com o preço de US$ 599 nos EUA (128 GB), o iPhone 16e é a versão mais acessível da Apple. No Brasil, o modelo já está disponível em pré-venda por R$ 5.799, enquanto o iPhone SE (2022), agora descontinuado, tinha preço sugerido de R$ 4.299 (64 GB).>

Apesar de o iPhone SE ter sido visto como um modelo "baratinho", suas vendas nunca foram expressivas. Em 2016, seu lançamento representou 10% das vendas do ano, mas em 2020 esse número caiu para 1%. Essa queda sugere que a Apple está mudando sua estratégia para focar em atrair novos consumidores com modelos mais sofisticados.>

Para a Apple, o iPhone 16e desempenha um papel estratégico em mercados sensíveis ao preço, como a América Latina e o Sudeste Asiático, ajudando a expandir a adoção de seus produtos. A linha de entrada da Apple ainda apela para consumidores que buscam acesso a novos recursos sem precisar gastar tanto.>

Além disso, o lançamento do iPhone 16e visa impulsionar as vendas da empresa, que têm se mostrado estagnadas nos últimos anos. Com o aumento de preço, mas oferecendo recursos avançados, como o Apple Intelligence, a Apple espera não só aumentar suas receitas, mas também expandir sua base de usuários.>