FESTEJOS JUNINOS

Arraiá do Di Janela: 12 Anos de História, Sabor e São João no Coração de Salvador

No dia 14 de junho, o restaurante celebra mais de uma década de afeto e cultura com a 1ª edição do seu arraiá, no Convento da Providência, com shows de Batifun e Colher de Pau.

Publicado em 11 de junho de 2025 às 16:31

Nara Crédito: Divulgação

No dia 14 de junho, Salvador será palco da 1ª edição do Arraiá do Di Janela, evento que celebra os 12 anos do charmoso restô bar Di Janela, localizado no tradicional bairro da Saúde. A festa acontecerá no Convento da Providência e terá uma programação musical de peso com Batifun (no projeto Batixote) e Colher de Pau, além de uma curadoria gastronômica assinada pela chef Nara Amaral. Os ingressos custam R$ 70,00 (1º lote) e estão à venda na Ticketmaker, Ingresse, Sympla e Bilheteria Digital. >

“Minha expectativa para esse evento está acima da média”, revelou Nara, fundadora do Di Janela. “É a primeira edição do nosso Arraiá em parceria com a OqueiEntretenimento, que já fez um trabalho belíssimo com a gente na edição de 10 anos da Lavagem do Di Janela. Vai ser um fim de semana inteiro de celebrações: no dia 13 comemoramos os 12 anos do Di Janela, e no dia 14 tem o Arraiá”, acrescentou.>

Mais do que uma festa, o evento promete ser uma experiência cultural completa, resgatando o clima de interior e a essência do São João nordestino em pleno centro histórico de Salvador. A experiência começa desde a chegada ao bairro da Saúde, onde as ruas de paralelepípedo ganham vida com bandeirolas, clima festivo e oenvolvimento de diversos comércios locais. >

“Tem pessoas que nem conhecem o bairro da Saúde, e ao chegar ali já sentem essa ambientação cultural e gastronômica que envolve todo o entorno do Di Janela. A rua já é festa”, destacou Nara. >

A concentração será no próprio Di Janela, a partir das 11h, com forró ao vivo, licor artesanal e uma atmosfera de ‘esquente’ típica de interior. “Ali o público já começa a viver o clima junino — tomando um licorzinho, ouvindo uma sanfona, conhecendo a nossa casa”, completou a chef. Às 16h, o cortejo segue para o Convento da Providência, que, pela primeira vez, receberá um evento desse porte. >

“É um lugar que vive da caridade, tem uma igreja lindíssima, e agora vai receber essa festa com muito cuidado, carinho e presteza”, comentou Nara, que, recentemente, iniciou um projeto social com as crianças da escola municipal que funciona dentro do convento. >

O Arraiá marca também a estreia de um novo espaço para eventos dentro do convento — um local de arquitetura antiga e encantadora, que se transforma especialmente para esta edição. “É um lugar lindo, com uma energia única. E a gente acredita que ele vai transformar essa festa numa experiência inesquecível para quem estiver lá”, reforçou Nara. >

O ambiente ainda vai contar com bandeirolas, balões, espaços decorados, concursos juninos e até puxada de quadrilha, elementos que aproximam o público da tradição e convidam à participação. >

No Arraiá do Di Janela, a praça gastronômica será um destaque à parte, assinada pela própria Nara Amaral. “Quero trazer uma leitura gastronômica de raiz, com sabores do São João nordestino e sem muitas releituras. Nada rebuscado, mas tudo com muito sabor – que é o que define o Di Janela”, explicou a chef.>

No cardápio, o público poderá saborear delícias como amendoim, pamonha, bolos regionais e caldos típicos, incluindo caldo verde com carne seca e bacon, e até caldo de sururu, uma especialidade que remete ao marisco presente no DNA do restaurante.>

“É um São João com sabor autêntico, ornamentação típica e muita alma. Vamos ter um cantinho bem especial com bandeirolas, comidas tradicionais e, quem sabe, uma surpresa com um toque mais gourmet – mas sempre respeitando as raízes nordestinas”, afirmou Nara.>

Fiel à proposta do restaurante de oferecer mais do que uma refeição, o evento se firma como uma experiência sensorial completa: “O Di Janela é isso — é você sentar na rua, tomar aquele vento, beber seu drink ou sua cerveja gelada, experimentar frutos do mar ou carnes com uma pegada de rua, mas com sabor e cuidado. É viver a rua com charme, alma e afeto”, resumiu.>

SERVIÇO

1ª EDIÇÃO DO ARRAIÁ DO DI JANELA >

Data: 14 de junho (sábado), a partir das 16h >

Local: Convento da Providência – Bairro da Saúde >

Atrações: Colher de Pau e Batifun (projeto Batixote) >

Ingressos: R$ 70 (1º lote) >

Dress Code: Junino >

Pontos de venda: Ticketmaker, Ingresse, Sympla e Bilheteria Digital >