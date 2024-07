EXPOSIÇÃO

Arte das favelas ocupa Centro Cultural Solar Ferrão

No Centro Cultural Solar Ferrão, mostra propõe uma experiência imersiva que destaca a efervescência criativa das favelas

O Museu das Favelas, instituição ligada à Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas do Estado de São Paulo, traz para Salvador a exposição itinerante Favela em Fluxo. Na capital baiana, a mostra ocupa o espaço expositivo do Centro Cultural Solar Ferrão, no Pelourinho, a partir desta quinta (1).