Artistas da Bahia representam o estado no Rock In Rio 2024

Dentre os 14 nomes que passaram pelo festival estão Ivete Sangalo, Luedji Luna e BaianaSystem

Luiza Gonçalves

Publicado em 23 de setembro de 2024 às 10:41

Artistas da Bahia representam o estado no Rock In Rio 2024 Crédito: Reprodução/Instagram

O Rock in Rio foi encerrado no último final de semana, de maneira surpreendente, afinal levou à Cidade do Rock uma programação musical ainda mais diversa, em comparação a anos anteriores. Um exemplo foi a estreia do gênero sertanejo, com apresentações de Chitãozinho & Xororó, Simone Mendes e Ana Castela.

Houve também datas temáticas, com o Dia Delas, dedicado exclusivamente a cantoras, e o Para Sempre Brasil, 100% composto por atrações nacionais e shows coletivos, sem headliners. Dentro dessa programação, um microcosmo baiano se formou, com 14 representantes que fizeram bonito, do rock ao pagodão, se apresentando nos palcos principais, alternativos e em ativações.

Uma das presenças mais longevas na grade do festival é a de Ivete Sangalo, que se apresentou pela 19ª vez no evento na sexta-feira (20), dando o start no Palco Mundo no Dia Delas. Durante a apresentação, Ivete provocou: “Sabe por que eu estou nesse palco há 19 anos e vou estar sempre que eu quiser? (...) Podem dizer que é micareta no Rock In Rio”, numa resposta às críticas recorrentes de que o axé não deveria se misturar ao festival.

O show da baiana foi marcado por hits como Festa, Acelera Aê e Cadê Dalila. E, na hora, do clássico Eva, uma performance especial: pendurada por cabos, ela voou sobre o gramado sintético. Ivete também lançou o single Seus Recados, com a participação de Liniker.

O Palco Mundo ainda recebeu o rock baiano de Pitty, no sábado, no show Para Sempre Rock. Majur, BaianaSystem, Carlinhos Brown e Daniela Mercury participaram do Para Sempre MPB. A sequência de baianos rendeu a colaboração inédita entre Majur e BaianaSystem cantando Capim Guiné, que fez o público abrir rodas de dança. O BaianaSystem voltou ao palco ontem, para um show conjunto com o Olodum.

Na sexta, houve uma homenagem à cultura afrobrasileira mesclando jazz, R&B e toques das religiões de matriz africana no palco Sunset. De branco, como pede a sexta de Oxalá, Luedji Luna encantou o público com sua banda de sopros, coral e um setlist que incluía sucessos como Laroyê Exu, Axé e, como brincou a cantora, seu “hit internacional” Banho de Folhas. Tranquila, mesmo que fosse seu primeiro show no Rock In Rio, Luedji comandou um baile neo-soul vibrante que mobilizou o público, mesmo sendo a primeira atração do dia, e que teve participação das convidadas Tássia Reis e da também baiana Xênia França.

Ivete faz voo sobre Crédito: Reprodução/Instagram

Alternativo

O festival oferece uma rota alternativa para aqueles que desejam explorar a Cidade do Rock com mais tranquilidade, passando por quatro palcos: New Dance Order, Supernova, Espaço Favela e Global Village. É nesses locais que a verdadeira diversidade musical se revela: há ali desde artistas consagrados como Angélique Kidjo e Xande de Pilares, até as novas apostas do rap feminino, como Slipmami, N.I.N.A e a feirense Duquesa, que se apresentou no palco Supernova no dia 14.

O baiano Young Piva se apresentou na quinta-feira no palco Supernova. “Vim lá da Bahia até aqui e estou feliz demais”, declarou no início do show. Durante sua performance, o rapper apresentou canções autorais como Fogo, Rabetão e Antes Eu Corria Atrás, além de músicas fruto de sua parceria com Baco Exu do Blues, de quem é segunda voz.

O Kannalha leva pagodão baiano ao Coke Studio Crédito: Divulgação/Coca Cola

Na plateia, curiosos se reuniram para acompanhar a apresentação, mas o que realmente chamou a atenção foi o apoio dos baianos presentes no festival, que fizeram questão de prestigiar o artista. O entusiasmo foi evidente quando Young Piva puxou o grito clássico de Baco e seus fãs. “Na minha tropa temos um grito assim”, disse, e o público respondeu em coro: “Facção Carinhosa”.

E teve até show baiano fora da grade oficial com energia de palco principal. O Coke Studio, promovido pela Coca-Cola, com pista de dança e programação musical paralela, apostou no pagodão baiano de O Kannalha para agitar a noite de quinta-feira. “Vocês estão prontos para fazer uma baixaria original? Vamos com toda nossa energia!”, provocou o cantor. Músicas como Fraquinha, Nego Doce e Penetrar (parceria com Pabllo Vittar) estavam na ponta da língua do público carioca.