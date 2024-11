CLUBE CORREIO

Assinantes tem 40% de desconto no espetáculo 'No Olho da Goiaba', com Ed Gama e Flávio Andradde

Ed Gama e Flávio Andradde apresentam comédia ao vivo no Teatro SESC Casa do Comércio em Salvador, no dia 9 de novembro.

Publicado em 7 de novembro de 2024 às 10:32

Ed Gama e Flavio Andradde Crédito: Divulgação

Os comediantes Ed Gama e Flávio Andradde chegam ao Teatro SESC Casa do Comércio, no dia 9 de novembro de 2024, às 20h, com o espetáculo “No Olho da Goiaba”, adaptação ao vivo do podcast Nordestando FM.

A dupla, conhecida pelo humor regional e irreverente, apresenta seus personagens Haroldo Goiabeira e Severino dos Canários, misturando stand-up comedy e interações com o público. O show, que nasceu a partir do sucesso do podcast, promete trazer ao palco todo o estilo descontraído e cômico que conquistou o público nas plataformas de streaming.

O espetáculo, que combina esquetes, piadas regionais e improvisações, reflete o bom humor e a cultura nordestina, marcas registradas dos comediantes. Ed Gama, alagoano, vencedor do quadro "Quem Chega Lá" no Domingão do Faustão e integrante do canal Porta dos Fundos, se une a Flávio Andradde, destaque do humor nordestino com participações no Comedy Central e finalista do Prêmio Multishow de Humor, para uma apresentação que promete ser uma celebração da comédia nordestina. Assinantes com Clube Correio têm 40% de desconto nos ingressos.

Serviço:

No Olho da Goiaba – com Ed Gama e Flávio Andradde Quando: 9 de novembro de 2024, às 20h



Onde: Teatro SESC Casa do Comércio



Ingressos: À venda no Sympla