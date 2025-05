LIVROS

Até 70% de desconto: Amazon realiza nova edição do Book Friday em maio

Veja datas e seleção de livros que vai entrar em promoção

A Amazon Brasil anunciou a edição de 2025 da Book Friday, evento anual que oferece descontos significativos em livros e eBooks. Este ano, o evento ocorrerá entre 15 e 19 de maio, com descontos de até 70% em 35 mil títulos. Além disso, haverá uma prévia de 8 a 14 de maio, com ofertas exclusivas para membros Prime e cupons especiais para todos os usuários do aplicativo.​ >

Durante a prévia, membros Prime terão acesso a descontos exclusivos de até 45% em livros, enquanto todos os usuários do aplicativo poderão aproveitar cupons especiais. Além disso, novos assinantes do Kindle Unlimited poderão aproveitar 3 meses por apenas R$1,99, desfrutando de acesso ilimitado a milhões de títulos.>

Apelidado de “Black Friday dos livros”, o evento começou no Brasil em 2014 e está consolidado no país. O sucesso foi até importado pela Amazon americana, que fez um evento similar ano passado nos EUA. >

Para aproveitar as ofertas, os leitores podem acessar o site da Amazon Brasil durante o período do evento e utilizar os cupons disponíveis. É recomendável também baixar o aplicativo da Amazon e ativar as notificações para receber avisos sobre as ofertas disponíveis.​>