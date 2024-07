INCENTIVO

Até agosto, FGM vai lançar dez editais de fomento à cultura

A Prefeitura de Salvador, através da Fundação Gregório de Mattos, anunciou o lançamento de dez editais de fomento até agosto. Serão investidos R$ 18.183.859.09, entre o aporte financeiro do Programa Nacional Aldir Blanc, bem como dos cofres do município. Os editais (disponíveis no site fgm.salvador.ba.gov.br) preveem o apoio para fortalecimento da cultura nas mais diferentes linguagens.

Serão concedidos, ao menos, 30 apoios financeiros, sendo sete no valor de R$ 300 mil; 12 no valor de R$ 200 mil e 11 no valor de R$ 100 mil. Os proponentes podem apresentar propostas até o dia 15 de julho. Na sequência, a FGM lançou o edital Salvador Circula, com objetivo de financiar bolsas culturais destinadas à mobilidade e intercâmbio de agentes culturais, grupos artístico-culturais de Salvador, bem como de suas obras, em território estadual, nacional e no exterior, para custear, total ou parcialmente, despesas de transporte, alimentação e/ou hospedagem. As propostas inscritas também podem seguir qualquer segmento artístico cultural. As inscrições se dividem em duas chamadas, a primeira entre os dias 3 e 17/7, e a segunda entre 15 e 29/8. Serão investidos um total de R$ 800 mil.