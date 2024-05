SE JOGA!

Atenção nordeste: inscrições para o BBB 25 estão abertas

Confira como preencher o formulário para a próxima temporada

Da Redação

Publicado em 29 de maio de 2024 às 09:37

BBB 25 Crédito: Globo

Estão abertas as inscrições para o Big Brother Brasil 25 e os baianos que pretendem tentar a sorte, a Globo abriu as inscrições para o nordeste. No entanto, na próxima temporada, o candidato precisa entrar acompanhado porque será em dupla a disputa. Clique aqui para se inscrever.

Os baianos que vão se inscrever precisam escolher a região onde mora ou nasceu e, só depois, responder ao questionário para contar tudo sobre você e a pessoa que escolheu para tentar a disputa do prêmio.

As vagas são limitadas e podem esgotar rapidamente, segundo a Globo, que também aproveitou para dar dicas de segurança para fazer a inscrição.

"Preencha todo o formulário, incluindo fotos e vídeos. As entrevistas com a produção são virtuais e presenciais, mas as seletivas ainda não começaram e a equipe da Globo sempre entra em contato com os canais que o candidato preencheu no questionário de inscrição (e-mail, telefone, SMS)", explicou.

Além disso, é necessário observar o e-mail para o primeiro contato entre a empresa e o candidato. "O endereço oficial tem o domínio '@castitreach.com' (Não acredite em e-mails que tenham um domínio diferente desse)".