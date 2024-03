CULTURA

Ator baiano, Antônio Pitanga é o artista homenageado do Festival de Cinema Brasileiro em Paris

Entre estes dias 26 de março a 2 de abril, a capital francesa recebe a 26ª edição do Festival de Cinema Brasileiro de Paris. Com 30 produções da cinematografia nacional - entre ficções e documentários -, o festival no Cinéma l’Arlequin vai prestar homenagem a uma das figuras mais emblemáticas do cinema brasileiro, o ator baiano Antônio Pitanga.

Entre as obras, serão exibidas: “A Batalha da Rua Maria Antônia", de Vera Egito, ficção vencedora do Festival do Rio de 2023; "Pedágio", de Carolina Markowicz, vencedor de quatro prêmios no Festival do Rio e grande vencedor do prêmio de Melhor Filme do Festival de Cinema de Roma 2023; e "Sem Coração", de Nara Normande e Tião, vencedor do prêmio de Melhor Fotografia no Festival do Rio de 2023 e o de Melhor Filme Brasileiro no Prêmio Félix, para longas com temáticas voltadas à causa LGBTQIAP+.