ENTENDA

Ator de 'Power Ranger' quer lançar linha de roupas com frases de Hitler

'Ele era um demônio tomando esteroides, mas ele tinha algumas frases boas', disse Austin St. John

Publicado em 13 de março de 2024 às 20:04

Austin St. John Crédito: Reprodução

Famoso por atuar em "Power Ranger", Austin St. John revelou planos de lançar com frases de figuras histórias. No rol de homenageados, segundo especificou o ator, estaria Adolf Hitler, líder da Alemanha Nazista.

"Estou explorando os líderes da História, estou reunindo lições do passado em uma linha exclusiva de camisetas. De heróis a vilões, cada citação conta uma história. Isto é mais do que moda, é o começo de uma conversa", contou no X, antigo Twitter.

Esta não é a primeira vez que ele dá detalhes do projeto. Antes, em fevereiro, ele adiantou a participação do nazista na coleção. "Terei citações famosas de guerreiros de todos os tipos, inclusive os terríveis. Hitler era um demônio tomando esteroides, mas ele tinha algumas frases boas", contou no podcast Toon'd In With Jimm Cummings.

Outras figuras que podem aparecer na linha de roupas é Chuck Norris e Bruce Lee.