EUA

Ator de série famosa é encontrado morto aos 39 anos em Los Angeles

Ele ficou famoso por seu trabalho em "Days Of Our Lives", mas também esteve em outras produções

O ator Francisco San Martin, conhecido por seu papel como Dario Hernandez em "Days Of Our Lives", morreu nos Estados Unidos aos 39 anos.

San Martin ficou famoso por seu trabalho em "Days Of Our Lives" e também participou de outras produções, como "The Bold And The Beautiful" e "Jane The Virgin". Nascido em Mallorca, na Espanha, ele foi criado em Montana, EUA. Sua carreira começou em um teatro infantil nos Estados Unidos, e, após retornar à Espanha na adolescência, ele se dedicou ao estudo de atuação e trabalhou como modelo.