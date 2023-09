Ator e diretor Harildo Déda morre aos 83 anos

Morreu em Salvador, aos 83 anos, o ator e diretor teatral Harildo Déda, um dos nomes de maior destaque do teatro baiano. A informação foi divulgada nesta terça-feira (19) pelo presidente da Fundação Gregório de Mattos (FGM), Fernando Guerreiro. "Mestre Harildo agora é memória viva, presente, preservada em cada aluno, em cada aluna, que levarão para sempre a sua sublime generosidade e entrega ao trabalho de esculpir vidas. Viva Harildo Deda", escreveu Guerreiro.

No cinema, esteve em clássicos como Central do Brasil, de Walter Salles, e Tieta do Agreste, de Cacá Diegues.