FAMOSOS

Ator Eduardo Sterblitch fala sobre sexualidade: ‘Não tenho certeza que sou hétero’

O artista soltou o verbo no programa Papo de Segunda no GNT

Na última segunda-feira (11), o ator Eduardo Sterblitch causou ao falar sobre sua sexualidade no programa Papo de Segunda no GNT. No ar na novela das 6 da Globo, Garota do Momento, Sterblitch abriu o coração ao lado de João Vicente de Castro, Francisco Bosco, Angélica e Russo Passapusso no programa.