APENAS TRABALHO

Ator pornô de filmes gays afirma ser hétero: 'só me relaciono com mulher'

Nem tudo o que se vê é o que se é. Prova disso é a vida pessoal de Victor Prado, conhecido por seu grande desempenho na indústria de entretenimento adulto, ou seja, no mundo pornográfico gay. Mas o ator, na realidade, é 100% hétero.

Não há preconceito quando se trata de ganhar dinheiro na indústria mais cara e polêmica. Onde se ganha o pão, não se come a carne, e foi assim que os seguidores do profissional da área artística descobriram que ele é um homem que só namora mulheres.

Ao abrir uma caixinha de perguntas no Instagram para um bate-papo, ele foi questionado sobre a orientação sexual e mandou a verdade nua e crua para os fã: "Eu sou 100% hétero".

"Gravo os vídeos apenas por uma questão profissional. Fora das câmeras, eu só me relaciono com mulheres", explicou Victor, que ainda soltou uma comparação sobre mulheres que beijam as amigas, mas são héteros.