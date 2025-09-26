ANNYEONG

Ator sul-coreano Park Bo-gum sela sua amizade com o público do Brasil com carisma e respeito

1º fanmeeting do artista no Brasil aconteceu no domingo, 21/09, no espaço Vibra São Paulo, com todos os ingressos esgotados.



Gabriela Cruz

Márcia Luz

Publicado em 26 de setembro de 2025 às 15:25

Pouco importava o setor — cadeira VIP ou plateia superior, distante do palco — todas as pessoas que foram ao fanmeeting do ator Park Bo-gum saíram de lá se sentindo especiais. Isso aconteceu por um único motivo: o amor demonstrado pelo artista ao seu público em cada momento. Mesmo após três horas e 40 minutos de apresentação, de ter passado duas vezes entre o público, cantar e distribuir presentes que ele mesmo escolheu e trouxe para sortear, ele recebeu todas as pessoas na sessão de Hi-Bye.

O cansaço era aparente, mas o carisma, a empatia, o sorriso no rosto, os olhos brilhantes, os gestos fofos e as palavras de agradecimento estiveram presentes até a última fã cruzar a porta de saída do Vibra. E olha que tinham mais de 4 mil pessoas por lá — todas puderam vê-lo bem de perto.

O público foi impecável e retribuiu a gentileza de Bo-gum em cada instante de maneira respeitosa. Ele estava à vontade e feliz. Disse que há muito tempo esperava por esse encontro e agradeceu ao público por reservar os ingressos e compartilhar com ele a viagem que chamou de #BeWithYou, uma turnê pensada para ficar mais próximo dos seus amigos ao redor do mundo.

O repertório reuniu canções sensíveis como a interpretação de Bo-gum, que presenteou a todos tocando piano de forma impressionante. O fanmeeting representou uma viagem de trem na companhia do artista, dividida em estações, cada uma delas com novas surpresas.

Durante uma breve entrevista, ele falou sobre seus personagens de sucesso em Se a vida lhe der tangerinas (Netflix) e Good Boy (Prime), dois k-dramas lançados em 2025. Quando perguntado sobre o que diria a esses personagens, caso fosse amigo deles, respondeu: “Façam os exames de rotina o quanto antes. E espero que vocês também cuidem da saúde de vocês”, afirmou sorrindo, acrescentando ainda um pedido para que todos cuidassem da saúde mental.

Foram tantos os momentos especiais neste encontro que será difícil esquecer este dia. Vamos relembrar alguns?

Bo-gum cantando “Você me Vira a Cabeça”, da cantora Alcione, em retribuição ao carinho que ela já havia demonstrado a ele.

O ator emocionou a plateia quando tocou piano para acompanhar a fã Maria Aparecida de Santana Paz, de 61 anos, que escreveu uma poesia e teve a chance de ler para ele.



Vestido com a camisa do Brasil, Bo-gum voltou ao palco e circulou pela plateia, em um momento surpresa para o público.



Ele recebeu bandeiras de presente e pessoalmente as estendeu no palco para registrar uma foto.



Mostrou preocupação em ser entendido: todas as letras das músicas estavam traduzidas no telão. Aprendeu frases em português e fez um post no Instagram em agradecimento ao Brasil, escrito no nosso idioma.



Compartilhou no telão fotos feitas por ele mesmo, no parque onde correu na manhã da apresentação, destacando belezas naturais do cotidiano que muitas vezes passam despercebidas.



Para agradecer pelo tempo juntos, preparou para todas as pessoas — e não só para o setor VIP — um envelope com sua marca, uma carta carinhosa e um photocard. Em um dos trechos mais bonitos do texto, escreveu: “Não importa em qual estação da vida você esteja — SEJA COM VOCÊ. Mantenham-se sempre saudáveis! Que Deus abençoe todos vocês.”

