Novas imagens e laudo causam reviravolta no caso do ator que morreu após cair de prédio

Evidências contradizem relatos de testemunhas e levam Ministério Público a determinar reabertura do inquérito

  • Foto do(a) author(a) Carol Neves

  • Carol Neves

Publicado em 26 de setembro de 2025 às 09:42

Rafael Suco
Rafael Suco Crédito: Reprodução

Em outubro de 2023, Rafael Suco caiu do quarto andar de um edifício no Morumbi, zona sul de São Paulo, em circunstâncias ainda não esclarecidas. Na noite do acidente, ele estava acompanhado por duas mulheres e um homem. Na época, a polícia chegou a avaliar a hipótese de assassinato, mas o caso acabou paralisado, segundo pessoas próximas ao ator.

Novas imagens de câmeras de segurança, porém, mostram que Rafael chegou ao prédio aparentemente calmo, sem sinais de nervosismo, e sequer parecia preocupado com a presença de estranhos. “Ele chega tranquilamente, como se fosse um encontro entre amigos. Na verdade, conhecia apenas uma dessas pessoas, mas mesmo assim entrou no edifício sem demonstrar preocupação”, relatou Jean Putzel, amigo do ator, em entrevista ao Cidade Alerta, da Record.

Cerca de duas horas depois, um dos homens que estavam no apartamento aparece nas imagens saindo visivelmente nervoso, após uma conversa tensa com uma das mulheres que recebeu Rafael. Segundo Putzel, neste momento o ator já havia caído: “Ele sai para ir embora, mas acaba sendo barrado por moradores do prédio ao lado, que ouviram o barulho. Nesse instante, o Rafael já estava no chão e a polícia já havia sido acionada”.

O exame toxicológico também trouxe surpresas: Rafael não havia consumido álcool nem drogas, contrariando relatos das testemunhas. Apesar desses elementos, a Polícia Civil ainda não concluiu se ele se jogou, caiu acidentalmente ou foi empurrado. Amigos do ator apontam ainda o desaparecimento de imagens captadas por câmeras corporais de policiais que estiveram no local.

O caso voltou a ser investigado recentemente. O Ministério Público determinou a reabertura do inquérito, que agora é conduzido pelo Departamento Estadual de Homicídios e de Proteção à Pessoa (DHPP). “As partes envolvidas já foram ouvidas. Outras diligências seguem em andamento, incluindo a reconstituição do crime, que será realizada para auxiliar no completo esclarecimento dos fatos”, informou a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo.

A repercussão entre fãs foi intensa. Nas redes sociais, internautas reagiram ao laudo que descarta álcool e drogas: “Vocês viram que o laudo depois de dois anos comprova que ele não tinha bebido e nem usado droga? Que absurdo depois de dois anos”, comentou uma seguidora. 

