Ministro Barroso canta samba em festa de despedida da presidência do STF

Carol Neves
Publicado em 26 de setembro de 2025 às 09:54
O ministro Luís Roberto Barroso se despede da presidência do Supremo Tribunal Federal (STF) na próxima segunda-feira (29), após dois anos no cargo. Quem assume o comando do Judiciário é o ministro Edson Fachin.
Ontem, Barroso foi homenageado em um jantar em Brasília e surpreendeu ao subir ao palco para discursar e cantar clássicos do samba, incluindo "É Hoje", samba-enredo da União da Ilha.
Segundo O Globo, a festa foi organizada pela Associação dos Magistrados Brasileiros (AMB), em parceria com a Associação dos Juízes Federais do Brasil (Ajufe) e o Conselho dos Presidentes dos Tribunais de Justiça (Consepre).
O evento contou com número restrito de convidados, reunindo apenas integrantes do gabinete de Barroso no STF e no Conselho Nacional de Justiça (CNJ), além de ministros do Superior Tribunal de Justiça (STJ). Na véspera, o ministro já havia promovido um jantar em sua residência para colegas do Supremo.
Ministro Luís Roberto Barroso, presidente do STF