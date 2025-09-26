'É HOJE'

Ministro Barroso canta samba em festa de despedida da presidência do STF

Edson Fachin vai ser novo presidente do Supremo

Carol Neves

Publicado em 26 de setembro de 2025 às 09:54

O ministro Luís Roberto Barroso Crédito: Reprodução

O ministro Luís Roberto Barroso se despede da presidência do Supremo Tribunal Federal (STF) na próxima segunda-feira (29), após dois anos no cargo. Quem assume o comando do Judiciário é o ministro Edson Fachin.

Ontem, Barroso foi homenageado em um jantar em Brasília e surpreendeu ao subir ao palco para discursar e cantar clássicos do samba, incluindo "É Hoje", samba-enredo da União da Ilha.

Segundo O Globo, a festa foi organizada pela Associação dos Magistrados Brasileiros (AMB), em parceria com a Associação dos Juízes Federais do Brasil (Ajufe) e o Conselho dos Presidentes dos Tribunais de Justiça (Consepre).

O evento contou com número restrito de convidados, reunindo apenas integrantes do gabinete de Barroso no STF e no Conselho Nacional de Justiça (CNJ), além de ministros do Superior Tribunal de Justiça (STJ). Na véspera, o ministro já havia promovido um jantar em sua residência para colegas do Supremo.