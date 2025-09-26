DF

Adolescente é desmascarada pela polícia após denunciar trio por falso estupro coletivo

Segundo os investigadores, a adolescente fez a denúncia de forma premeditada

A Polícia Civil do Distrito Federal encerrou nesta quinta-feira a apuração de uma denúncia de estupro coletivo feita por uma adolescente de 15 anos e concluiu que os fatos nunca aconteceram. Após a comunicação do suposto crime, registrada em 16 de setembro, três menores, com idades entre 14 e 15 anos, chegaram a ter internação provisória determinada pelo Judiciário. Com a comprovação da falsidade da denúncia, as medidas foram revogadas.

Segundo os investigadores, a adolescente fez a denúncia de forma premeditada e chegou a se auto lesionar para simular vestígios de violência. A descoberta da fraude envolveu diligências no colégio onde todos estudavam, análise das câmeras de segurança, reconstituição do trajeto indicado pela suposta vítima e verificação dos locais apontados como cenário do crime. Mensagens trocadas entre os envolvidos também foram solicitadas e analisadas.