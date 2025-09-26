CEARÁ

Suspeitos de matar alunos dentro de escola são identificados pela polícia

A investigação inicialmente aponta para suspeita de que crime teve ligação com tráfico de drogas

Carol Neves

Publicado em 26 de setembro de 2025 às 13:19

Suspeitos chegaram de moto à escola Crédito: Reprodução

A Polícia Civil já identificou os dois homens apontados como responsáveis pelo ataque a tiros dentro da Escola Estadual Professor Luiz Felipe, em Sobral, no Ceará. Eles permanecem foragidos, e a polícia segue com as buscas. Até agora, os nomes não foram revelados.

O caso ocorreu na manhã de quinta-feira (25), quando disparos atingiram cinco estudantes. Dois deles não resistiram: Victor Guilherme Sousa de Aguiar, de 16 anos, e Luis Claudio Sousa Oliveira Filho, de 17 anos. Ambos estudavam na unidade e integravam times de futsal da cidade. Os velórios acontecem nesta sexta-feira (26).

Dos três feridos, dois já receberam alta médica, segundo a TV Verdes Mares. O terceiro segue internado na Santa Casa de Sobral, mas a família preferiu não divulgar detalhes sobre seu estado de saúde.

Câmera mostrou chegada

Imagens de câmeras de segurança mostram os atiradores chegando de motocicleta por volta das 9h30. Eles descem do veículo, seguem até a lateral do colégio e atiram através da grade que separa o pátio da rua. O vídeo registra o momento em que um dos jovens é atingido e cai, enquanto outros correm em desespero. Logo em seguida, os criminosos fogem na moto.

A motivação ainda não foi confirmada. Uma das linhas de investigação apuradas pela TV Globo aponta possível relação com disputa entre facções criminosas.

O secretário de Segurança do Ceará, Roberto Sá, classificou o episódio como uma execução planejada. “Foi um ataque contra esses jovens que estavam naquele local. E repudiamos, lamentamos profundamente o fato da droga, nesse contexto com arma de fogo, com impunidade, gerar toda esse espiral de violência que o Brasil vive”, afirmou.

Segundo ele, drogas foram encontradas no bolso de um dos mortos, além de balança de precisão e embalagens na cena. Ainda de acordo com o secretário, um dos sobreviventes responde por ato infracional análogo a homicídio, roubo, porte ilegal de arma de fogo e dano.

Reforço da segurança

O governador Elmano de Freitas determinou a instalação de um gabinete extraordinário da Segurança Pública em Sobral e o envio de mais policiamento ao município. Ele também anunciou que pretende enviar à Assembleia Legislativa um projeto para “comprar férias de policiais”, o que, segundo ele, aumentaria a presença de agentes em todo o estado.

“Vamos, inclusive, mandar uma lei para a Assembleia Legislativa para permitir comprar férias de policiais e, com isso, aumentar ainda mais a presença das polícias em todo o nosso estado e, especialmente, nesse momento específico aqui em Sobral”, declarou.

Elmano destacou que sete facções disputam territórios no Ceará, responsáveis por 90% dos assassinatos registrados no estado. Segundo ele, os grupos criminosos tentam controlar não apenas o tráfico de drogas, mas também serviços paralelos, como o fornecimento clandestino de internet.